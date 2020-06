Elettrodomestici, vestiti e documenti abbandonati sul marciapiede in via Nicolai: nei guai ditta nel Barese

Nell'isola ecologica avevano abbandonato davvero di tutto, dai documenti privati agli elettrodomestici. Non sono però riusciti a fuggire all'occhio vigile di polizia locale e operatori Amiu, che hanno denunciato e sanzionato un'azienda che si era occupata di svuotare la cantinola di una famiglia residente in via Nicolai, abbandonando i rifiuti all'incrocio tra via Ravanas e via Nicolai. Il blitz è scattato intorno alle 7.30, grazie alle informazioni presenti nei documenti abbandonati (passaporti, carte identità, fotografie, fatture e bollette), insieme a capi d'abbigliamento e piccoli elettrodomestici.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la famiglia aveva incaricato l'amministratore condominiale di far ripulire e svuotare una cantina di loro proprietà, che a sua volta aveva commissionato il lavoro a una società cooperativa di Modugno. Sarebbero stati proprio loro a scaricare abusivamente quanto era presente nella cantinola, direttamente tra i cassonetti. Quest'ultimo a sua volta aveva commissionato il lavoro ad una società cooperativa con sede legale a Modugno responsabile, si è accertato, dello scarico abusivo da parte di propri dipendenti/soci, di quanto recuperato dalla cantinola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Lezione per tutti - il monito di polizia locale - affidate i lavori di pulizia e smaltimento rifiuti a società affidabili e pretendete i documenti giustificativi del regolare conferimento dei rifiuti in discariche o Aziende autorizzate".

Gallery