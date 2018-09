VIDEO | Rifiuti nel fossato del Torrione Angioino di Bitonto, il sindaco corre ai ripari: "Due turni di pulizia settimanali"

Il fossato del Torrione Angioino di Bitonto è preda degli incivili, che continuano a buttare rifiuti di ogni genere: dalle bottigliette di plastica alle cartacce. E non mancano anche palloni da calcio, probabilmente persi durante le partite giocate dai ragazzi sullo spiazzale sovrastante. Uno spettacolo desolante, che il sindaco Michele Abbaticchio ha ripreso con il suo smartphone a 24 ore dall'ultima operazione di pulizia.

Da qui - viste anche le tante segnalazioni dei cittadini - la scelta di aumentare a due i turni di pulizia nel fossato, così da regalare uno spettacolo migliore anche ai tanti turisti che frequentano la città in provincia di Bari. Nel post Facebook, però, il primo cittadino si rivolge direttamente anche ai responsabili, apostrofandoli:

Purtroppo aumenta anche la capacita' di alcuni giovani di assomigliare a uomini primitivi, noti per le loro sembianze da scimmia.

Visto che mi leggete su questo mezzo, sappiatelo : sporcare la propria città e gridare con una bottiglia o uno spinello in mano non vi rende né "fighi ", né attraenti.