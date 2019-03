Il Galesus torna al largo: disincagliato il rimorchiatore bloccato nelle acque del lungomare

Il rimorchiatore Galesus torna 'libero'. Le operazioni di disincaglio dell'imbarcazione, arenatasi lo scorso 23 febbraio nelle acque antistanti Pane e Pomodoro nel tentativo di soccorrere la Efe Murat, si sono concluse con successo intorno alle 15.30 di questo pomeriggio.

I mezzi della società Rimorchiatori napoletani srl erano entrati in azione già da questa mattina, sotto la vigilanza degli uomini della Guardia Costiera. Operazioni complesse che, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, hanno portato all'effettivo disincaglio del Galesus, che ha così potuto fare ritorno in porto con i tre membri dell'equipaggio che in questi giorni non avevano mai lasciato la nave.

Intanto in mattinata sono proseguite anche le operazioni a bordo del mercantile turco Efe Murat. Attraverso il motopontone Eliseo è stata aspirata altra acqua - pulita - che si era accumulata a bordo. L'obiettivo è quello di raggiungere un buon livello di galleggiabilità della nave, in vista delle successive operazioni di rimozione.