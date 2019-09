Il porta a porta arriva allo Stanic e al Villaggio del lavoratore: via i cassonetti da ottobre

Via i cassonetti a partire da ottobre nel quartiere Stanic e nella zona del Villaggio del Lavoratore. Come già anticipato dall'assessore Petruzzelli a BariToday in estate, la raccolta differenziata porta a porta arriva nel territorio del terzo Municipio, partendo proprio dalle due zone. In giornata, infatti, gli operatori Amiu hanno cominciato ad applicare sui cassonetti stradali adesivi che avvisano i cittadini dell'imminente rimozione delle isole ecologiche, che partirà da lunedì 30 settembre.

"Pertanto si invitano le utenze, domestiche e non, che avessero ancora necessità di ritirare il kit - spiegano dal Comune - a contattare il Numero Verde Amiu Puglia 800 011 558, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30, e dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17 (raggiungibile anche da cellulare), o a recarsi presso l’Ufficio Start Up in via Vincenzo Ricchioni 1 (sede del Municipio), aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30 e, a partire dal 3 ottobre, anche il giovedì dalle 13.30 alle 19". Dopo la fase di sperimentazione nel quartiere Stanic e al Villaggio del Lavoratore, il porta a porta sarà introdotto anche nella prima sottozona del quartiere San Paolo, prossima area che vedrà la rimozione dei cassonetti.