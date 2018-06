Si rompe una tubatura in via Alberotanza: stop all'erogazione dell'acqua anche nelle vie limitrofe

Si rompe una tubatura in via Alberotanza, nel quartiere Poggiofranco di Bari, e abitazioni e attività commerciali della zona rimangono a secco. A comunicarlo è Acquedotto Pugliese, intervenuto in mattinata per le operazioni di ripazione del tronco idrico. Intervento che ha obbligato la società a bloccare l'erogazione dell'acqua per abitazioni e negozi non solo nella strada - da via Fanelli all'incrocio con via Alcide De Gasperi, ma anche nelle strade circostanti: via Della Costituente, via Marzano, via Paracaduti Folgore e via Calvani. "I lavori procederanno fino al ripristino della regolare erogazione del servizio - spiegano da Aqp - previsto nella giornata odierna".

La denuncia: "Secondo episodio in due settimane. Bar rimasto senz'acqua"

E non si tratta del primo episodio avvenuto nella zona, come riferisce la consigliera di opposizione Irma Melini. Già 15 giorni fa l'erogazione dell'acqua fu bloccata per un altro intervento di ripristino, relativo a un'ipotesi di contaminazione dell’acqua potabile con tracce di coliformi. "Dopo qualche giorno è stata ripristinata ovunque - denuncia la consigliera del Gruppo misto - ma non al bar “Il TaBaretto”, in via Calvani. Quest’attività commerciale vede una costante perdita economica e nessuna soluzione al danno ricevuto".