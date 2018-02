Ciak tra Umbertino e Madonnella, si gira 'Non sono un assassino': arrivano le limitazioni al traffico

Da domani in città cominceranno le riprese di 'Non sono un assassino' per la regia di Andrea Zaccariello, tratto sall'omonimo best seller di Francesco Caringella e che vedrà protagonisti, tra gli altri, Claudia Gerini, Alessio Boni, Riccardo Scamarcio ed Edoardo Pesce. Il Comune ha predisposto un'ordinanza che istituirà alcune temporanee limitazioni al traffico.

Tutte le disposizioni

Il 22, 23 e 26 febbraio dalle ore 05.00 alle ore 18.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” su Piazza Balenzano, per circa 8 metri, all’altezza del civico 10. Il 24 febbraio dalle ore 00.01 alle ore 16.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, il divieto riguarderà entrambi i lati di piazza Balenzano Dalle ore 22.00 del 26 febbraio alle ore 02.00 del 27 febbraio, per il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche,“Divieto di transito” su lungomare A. Giovine all’altezza dell’ex pastificio.

Il 26 febbraio dalle ore 05.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” su Via Bozzi, per circa 8 metri, all’altezza del civico 39. Dalle 5 del 27 febbrario e per 24 ore, divieto di sosta su in via Montenegro, ambo i lati, e via Bozzi nel tratto compreso tra via Cognetti e via Montenegro; Dal 22 febbraio al 27 febbraio, dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze cinematografiche e per carico e scarico materiale scenico, in deroga al vigente divieto di fermata, SI autorizza la sosta dei veicoli della Viola Film in via Alberto Sordi, esclusivamente sul lato prospiciente il teatro Petruzzelli, sino alla intersezione con via Quarnaro. Infine dal 22 al 27 febbraio e, comunque, fino al termine delle esigenze è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Viola Film, con portata superiore ai 35q