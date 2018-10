Devastata dai vandali, ripristinata la lapide dedicata ad Aldo Moro

La notizia, ieri mattina, aveva rapidamente fatto il giro dei social, con le foto e la denuncia postate su Fb dal 'Comitato di piazza Umberto': la lapide dedicata ad Aldo Moro, nell'omonima piazza intitolata allo statista pugliese, davanti alla stazione, fatta a pezzi e lasciata sul prato.

Come annunciato già ieri, il Comune è intervenuto questa mattina per ripristinare i marmi e sostituire la lapide danneggiata. Dal comitato della zona, però resta la richiesta di fare chiarezza fino in fondo sull'episodio, anche ricorrendo alle immagini delle telecamere installate nei paraggi. Lo stesso comitato denuncia da tempo il degrado in cui versano due piazze storiche della città, come appunto piazza Moro e piazza Umberto, dimenticate - dicono i residenti - dall'amministrazione comunale.