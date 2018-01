Ripristinata la palina della Biblioteca De Gemmis: "C'era vernice sul codice Qr"

I vandali erano entrati in azione con la vernice spray, coprendo il codice Qr che permetteva al turista di recuperare le informazioni sulla Biblioteca provinciale De Gemmis, a Bari vecchia. In mattinata la palina è stata ripulita dall'Amiu, ricevendo il plauso via Facebook dell'assessore alle Culture Silvio Maselli:

Voi rompete? Noi aggiustiamo.

Voi sporcate? Noi ripuliamo.

C'è una Bari migliore.

E vincerà

Quella dell'ex convento di Santa Teresa dei Maschi è solo una delle tante paline informative installate un anno fa e vandalizzate nelle scorse settimane. L'ultimo 'attacco' aveva visto come bersaglio quella di Palazzo Simi, sradicata e abbattuta da ignoti il 22 gennaio.