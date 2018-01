Restyling San Nicola, la Fc Bari chiede incontro al Comune: "Avviare confronto"

Dopo l'incontro 'preliminare' dello scorso 29 dicembre, potrebbe essere arrivata ad un punto decisivo la vicenda relativa alla riqualificazione del San Nicola. In una comunicazione inviata ieri all'amministrazione comunale, il presidente del club biancorosso, Cosmo Giancaspro, ha chiesto di fissare un'audizione "per dare formale avvio ad un confronto" in relazione alla presentazione dello studio di fattibilità riguardante il progetto per "la costruzione, gestione e valorizzazione, in condizioni di equilibrio economico finanziario, del nuovo stadio di Bari".

La presentazione dello studio

All'istanza a firma del presidente Giancaspro vengono allegati alcuni documenti, tra cui "elaborati grafici di massima sul concept dello stadio" (relativo anche alle norme Fifa e altre, a cui dovrà essere adeguato l’impianto). Il confronto chiesto al Comune, si evince dalla lettera, dovrebbe portare entro alcune settimane alla presentazione di uno studio di fattibilità completo del progetto. Inoltre, "tenuto conto della complessità e della rilevanza pubblica del progetto", la società biancorossa chiede che all’incontro partecipino anche "altre pubbliche amministrazioni che dovranno essere coinvolte in sede di valutazione del pubblico interesse del progetto, al fine di avviare un confronto sugli elaborati presentati".

Il progetto per lo stadio San Nicola

Dopo lo 'stop' di giugno da parte del Comune, che aveva evidenziato la mancanza, in un prima proposta del club, di alcuni documenti previsti per legge, L'FC Bari sarebbe dunque pronta a presentare tutti gli elaborati richiesti. Del progetto della società biancorossa, redatto con la consulenza di B Futura, sono già emersi alcuni dettagli, come l'eliminazione della pista di atletica, la riduzione della capienza dello stadio (che dovrebbe aggirarsi sui 44mila spettatori), la possibilità di una copertura completa dei posti. L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro. Ora spetterà dunque al Comune convocare l'incontro, ed esaminare nel dettaglio la proposta presentata dal club biancorosso.