Riscaldamento guasto nel plesso 'Scoppio': lezioni pomeridiane e doppi turni per gli studenti del 'Perotti'

Da qualche giorno sono costretti a fare lezione di pomeriggio, in un'altra sede dell'istituto, dalle 13.30 alle 18. Sono i ragazzi del plesso 'Scoppio' dell'istituto alberghiero 'Perotti'. Il provvedimento è stato adottato dalla dirigente scolastica a fine gennaio, a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento.

Così, dallo scorso 31 gennaio, le classi ospitate presso il plesso 'Scoppio' sono state spostate presso la sede del Perotti (ex Panetti) in via Re David. Per effetto dei doppi turni (accanto alle consuete lezioni di mattina, dalle 8 alle 13.15, ci sono le pomeridiane per i ragazzi dello 'Scoppio'), anche la durata delle lezioni è stata ridotta a 45 minuti. Tutto in attesa della sostituzione della caldaia, per la quale si è attivata la Città metropolitana. Le varie operazioni, tuttavia, potrebbero richiedere ancora all'incirca un mese.

Intanto le lamentele per i disagi sopportati dai ragazzi sono arrivate anche sulla bacheca Facebook del sindaco Decaro: "I ragazzi sono ormai stanchi di sopportare questa situazione - scrive una mamma - Riscaldamento non funzionante, banchi e sedie non sufficienti. I ragazzi non hanno una sede propria ma devono sistemarsi nelle scuole (aule) adiacenti tipo Panetti Romanazzi. Ora - conclude la donna - è arrivata quest’ultima comunicazione dalla scuola dove addirittura si devono alternare di pomeriggio, il che non mi sembra del tutto ideale".