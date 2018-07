In difficoltà nelle acque di Pane e Pomodoro, arrivano i cani-bagnino: soccorsi due bagnanti

Un ragazzo si allontana dalla riva per seguire un pallone, perdendo totalmente le forze a furia di nuotare, fino a trovarsi in difficoltà. Un bambino di circa dieci anni comincia a bere acqua e ad annaspare mentre fa il bagno. Due diversi episodi, avvenuti questo pomeriggio sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: il primo intorno alle 17.45, l'altro verso le 18.30. A scongiurare il peggio per i due giovani bagnanti in difficoltà è stato l'intervento dei volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico, che con i loro 'bagnini a quattro zampe' durante i weekend vigilano gratuitamente sulla sicurezza dei bagnanti, grazie all'accordo sottoscritto (per il sesto anno consecutivo) con il Comune di Bari.

Nel primo salvataggio - spiegano dalla SCSN, che ha reso noti gli episodi - è intervenuta l'unità cinofila di Gianmarco d' Amico, con il suo golden di nome Texas, e con il supporto di Marco Di Sapia. L'altro salvataggio, ha visto coinvolta una nuova unità cinofila - che ha conseguito il brevetto lo scorso 25 aprile - quella di Federica Cezza con la sua Maya. Sono state Federica e Maya a lanciarsi subito in acqua per soccorrere il bimbo di dieci anni che si trovava in difficoltà all'altezza dei frangiflutti, e dopo aver messo in sicurezza il bambino, Maya lo ha trainato a riva, ricevendo le meritate coccole dalla spiaggia e un grosso grazie dalla mamma del bambino.

"Siamo una gara bella realtà associativa- commenta orgoglioso il Presidente Castellano - la spiaggia apprezza il nostro lavoro, l'attività di prevenzione agli incidenti in mare, i nostri amici pelosi si fanno coccolare e come è accaduto proprio questo pomeriggio, in caso di salvataggio di bambini, servono a far passare lo spavento e far tornare subito la serenità a chi ha vissuto il pericolo in mare. Ci troverete nuovamente in spiaggia dal prossimo fine settimana. Cercate sempre di rispettare il mare, lui è il nostro più grande amico, ma improvvisamente può trasformarsi nel nostro peggior nemico".

