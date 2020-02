Violenta rissa a Bari, volano calci e pugni in strada: arrestati studente universitario e due trentenni

Attimi di paura nel quartiere Picone di Bari, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono dovuti intervenire per una rissa scoppiata tra tre persone in via Concilio Vaticano II. Ad allertare i militari dell'arma un cittadino richiamato dalle urla dei contendenti.

Per cause ancora in corso d'accertamento uno studente universitario e altri due soggetti sulla trentina, si sono affrontati dapprima verbalmente, poi sono passati alle mani e sono volati calci e pugni.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma i protagonisti della rissa hanno rifiutato le cure. Per i tre, tutti di Mola di Bari, sono scattate le manette e su disposizione dell’A.G. competente sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.