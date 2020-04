Violenta rissa in piazza Cesare Battisti, si scaglia contro i poliziotti giunti sul posto: bloccato 30enne

Scoppia la rissa tra extracomunitari in piazza Cesare Battisti, e sul posto arriva la polizia. Ma tra i presenti un 30enne si scaglia contro gli agenti delle Volanti, per poi scappare ed essere bloccato in piazza Umberto. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi: l'uomo, un giovane nigeriano, dopo essere stato bloccato e accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per il rituale fotosegnalamento, ha continuato a inveire contro i poliziotti. E' stato deferito all’A.G. per rissa, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, e anche sanzionato per l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dalle norme anti-contagio.

