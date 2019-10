Infastidisce i passeggeri e prende a pugni in faccia un agente della Polfer: bloccato a bordo del Frecciargento

Momenti di tensione a bordo di un treno Frecciargento partito da Lecce e diretto a Bari per poi far rotta verso Roma: un uomo di 46 anni, originario del Leccese, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria dopo una colluttazione in una carrozza. Gli agenti sono intervenuti su richiesta di due guardie giurate e di alcuni cittadini che segnalavano un uomo in forte stato d'agitazione. Alla vista della Polfer, l'uomo ha sferrato un pugno al volto di uno degli agenti. Il 46enne, pregiudicato, è stato poi bloccato anche grazie all'aiuto di una guardia giurata, anch'essa colpita in faccia.

Per l'uomo è scattato l'arresto: è accusato di r, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’agente ferito, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alle ossa nasali.