Libertà, rissa in strada in via Crispi: arrivano polizia e carabinieri

La discussione tra un gruppo di tre ragazzi e una coppia degenera in rissa, e in pochi attimi si passa dalle parole ai fatti, con gli uomini che si affrontano a suon di calci e pugni. E' accaduto nel primo pomeriggio al quartiere Libertà, tra via Ravanas e via Crispi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e una volante della polizia, che ha provveduto a identificare le persone coinvolte nell'episodio.

Il gruppetto composto da tre giovani africani avrebbe incrociato in strada un altro ragazzo, che si trovava in compagnia di una giovane di colore. Dopo qualche iniziale scambio di battute a distanza, la discussione tra i quattro uomini si sarebbe fatta più accesa, per poi degenerare nelle botte, fino all'intervento della polizia.