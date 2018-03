Diverbio al funerale degenera in rissa: interviene la Polizia al Libertà

Rissa durante un funerale in corso nella chiesa di San Carlo Borromeo, nel quartiere Libertà di Bari: l'episodio si è verificato questo pomeriggio quando nell'edificio religioso si stavano svolgendo le esequie di un'anziana del posto. Improvvisamente alcuni parenti avrebbero cominciato a discutere. Il diverbio, però, è degenerato in una rissa con il parroco che avrebbe sospeso la messa più volte. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della Polizia per calmare gli animi: alcune persone avrebbero anche riportato lievi contusioni.