Sangue sui marciapiedi di via Dante, i residenti: "Ennesima rissa nel quartiere Libertà"

Una rissa in via Dante, nella quale sarebbero stati coinvolti alcuni stranieri, con tanto di sangue finito sul marciapiede: a denunciare l'episodio è il Comitato Cittadini Attivi del Libertà che ha documentato quanto sarebbe accaduto tra via Manzoni e via Sagarriga. Sulla vicenda starebbe indagando la Polizia: "Continue risse per il giro di prostituzione - sostiene il Comitato - . Per riqualificare il nostro territorio dovrebbero pensare a dare incentivi alle imprese e non agli affitti per sfruttare le donne".