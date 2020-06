Minorenni si scontrano per strada: scatta la rissa in via Imbriani. Il 'fuggi fuggi' dopo l'arrivo delle Forze dell'Ordine

Una rissa tra due ragazzini di 14 anni è scoppiata, nella serata di ieri, in via Imbriani, nel quartiere Madonnella di Bari. L'episodio si è verificato all'incrocio con via Abbrescia. Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri e della Polizia. Sarebbe stato proprio un militare dell'Arma, fuori al servizio, a bloccare i due giovanissimi circondati da numedosi minorenni (circa una trentina) che assistevano al confronto. E' bastato l'arrivo delle Forze dell'Ordine per far scattare un 'fuggi fuggi' generale.

Si tratta dell'ennesima rissa tra ragazzini in città dalla riapertura dopo il lockdown: a fine maggio vi sono stati 21 denunciati a seguito di un violento confronto, culminato con un accoltellamento, in piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà.

Assembramenti nell'Umbertino, nuovo appello dei residenti

Intanto, dai residenti del quartiere Umbertino, giungono nuove segnalazioni di assembramenti e movida 'selvaggia' nella zona, anche in una serata di inizio settimana come quella di martedì. I cittadini si appellano ancora una volta al Comune affinché intervenga: "Possibile che a Palazzo di Città - spiega il presidente del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina, Mauro Gargano - non si rendano conto di quello che avviene in zona, peraltro in emergenza epidemiologica pandemica, con il rischio concreto di un nuovo lockdown e conseguenze devastanti per tutta la cittadinanza? Possibile che il rispetto delle regole (distanziamento interpersonale, divieto di assembramenti, uso di dispositivi di protezione e precauzioni) debba valere solo per alcuni (molti a cui va il nostro ringraziamento) mentre altri possono, in maniera irresponsabile, fare quello che vogliono?" conclude Gargano.