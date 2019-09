Rissa in strada al Libertà, intervengono le Forze dell'ordine: "Bottiglie di vetro usate come armi"

Serata difficile quella di ieri nel quartiere Libertà, teatro di una violenta rissa tra migranti. A fornire dettagli sugli scontri, avvenuti intorno alle 21.30 per motivazioni non ancora chiare, è un residente della zona, che ha confermato l'uso di bottiglie di vetro durante la rissa. "Hanno preso le bottiglie - riferisce - dagli appositi contenitori della raccolta differenziata, le utilizzano come armi. Questa violenza inaudita davanti ai bambini".

Gli scontri, partiti all'incrocio tra via Ettore Fieramosca e via Dante Alighieri, hanno poi coinvolto diverse strade del quartiere, tra cui via Nicolai, via Libertà e via Indipendenza. Dopo le diverse segnalazioni ricevute dai residenti, sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia e auto dei carabinieri. Alla vista delle forze dell'ordine, i migranti hanno tentato di scappare, disperdendosi nelle vie. Fortunatamente nessun passante sarebbe rimasto ferito negli scontri. "Una rissa cruenta - il commento conclusivo del testimone - che ha creato pericolo per tutti".