Lite in strada sfocia in rissa, tensione in piazza Moro: in due fermati dalla polizia locale

Un litigio tra due soggetti stranieri sfociato in rissa. Momenti di tensione, intorno alle 19, in piazza Moro.

I due migranti coinvolti sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale e condotti presso il comando di Japigia per l'identificazione. Un militare dell'esercito, impegnato nel servizio 'Strade sicure, intervenuto per cercare di dividere i due soggetti, è rimasto involontariamente ferito, in maniera lieve. Non è ancora chiaro se nella rissa siano stati utilizzati coltelli o altri oggetti: sul posto, infatti, gli agenti della Polizia locale non avrebbero rinvenuto alcun coltello.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.