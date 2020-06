Scoppia la rissa nel cuore della movida: giovani feriti e caos in strada a Monopoli

Scoppia la rissa tra giovani in piena 'movida', caos in strada e scompiglio tra i presenti. E' accaduto a Monopoli, dove la polizia è intervenuta per sedare una furiosa lite tra ragazzi, che ha fatto registrare anche alcuni feriti lievi. Gli agenti del commissariato, sono giunti sul posto riuscendo a rintracciare uno dei partecipanti allo scontro, che - scatenato pare da futili motivi - è poi anche proseguito su via Procaccia, in direzione di 'porto bianco', destando preoccupazione tra le numerose persone presenti in zona. Le indagini stanno portando ad individuare il gruppo dei giovani coinvolti, che sarebbero tutti monopolitani, che risponderanno di rissa aggravata.

(foto di repertorio da Casertanews)