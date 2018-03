Rissa per le strade del quartiere Umbertino, i residenti: "Basta con il degrado nella zona"

Una rissa notturna tra alcune persone si è verificata, durante la notte, davanti alla chiesa dei Cappuccini in via Abbrescia, nel cuore del quartiere Umbertino. Sul posto è intervenuta poi la Polizia. Le immagini sono state pubblicate su Facebook dal locale Comitato di residenti che chiedono interventi per ripristinare vivibilità e sicurezza nella zona: "Non possiamo continuare - affermano - ad assistere al crescente degrado di una delle zone di pregio della nostra città per le politiche miopi di questa amministrazione. La soluzione del problema della sicurezza è quanto mai urgente. Gli episodi di violenza si moltiplicano e plausibilmente subiranno un aumento esponenziale (conforme a quanto constatato negli anni passati) con l'arrivo della bella stagione quando nella zona Umbertina si riverseranno, attratti dall'esponenziale crescita di locali e localini, migliaia di persone".