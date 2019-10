Tensione al Pronto Soccorso dell'ospedale Di Venere: violenta lite tra familiare di paziente e operatore

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio, al Pronto Soccorso dell'ospedale Di Venere nel quartiere Carbonara di Bari: un violento litigio è scoppiato tra il familiare di una paziente e un operatore. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, al vaglio della Polizia, intervenuta a seguito di una chiamata. In base alle prime informazioni, la lite sarebbe cominciata nel reparto di Rianimazione, per poi continuare davanti al Pronto Soccorso.