Scoppia la rissa in piazza Moro, botte tra due gruppi di giovani: feriti alcuni ragazzi

Le Forze dell'Ordine sono intervenute, questa sera, in piazza moro, per sedare una rissa scoppiata improvvisamente attorno alle 21. non 'è ancora chiaro il bilancio delle persone ferite. Sul posto sojno intervenute immediatamente pattuglie di Carabinieri, polizia e una camionetta dell'esercito.

In base a una prima ricostruzione, il diverbio, che ha visto coinvolti alcuni ragazzi italiani e stranieri, sarebbe scaturito da un apprezzamento di uno di questi ultimi nei confronti di una ragazza. Di lì la situazione è degenerata in rissa. I feriti sono stati medicati da personale del 118.