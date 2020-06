Scoppia la lite in piazza Moro: giovane preso a botte, arriva la polizia

Scoppia la rissa in piazza Moro e sul posto arriva la polizia. E' accaduto mercoledì sera, intorno alle 20.30.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, hanno trovato solo un giovane, un 30enne nigeriano senza fissa dimora, ferito: nell'aggressione ha riportato varie fratture. E' stato accompagnato presso il policlinico per le prime cure del caso e poi dimesso dal personale sanitario.

Il ragazzo, cittadino nigeriano, ha riferito di essere stato picchiato da due connazionali ma non ha fornito indicazioni utili sulla loro identificazione, né sul motivo della lite. Dai controlli, è emerso che il giovane aveva numerosi alias e precedenti penali nonché vari ordini del Questore a cui era inottemperante. Pertanto i poliziotti lo hanno deferito all’Autorità giudiziaria competente in stato di libertà mettendolo a disposizione dell’ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.