Scoppia la rissa in piazza Umberto, intervengono i Carabinieri: denunciate tre persone

Tre persone, tra cui due cittadini georgiani e un somalo, regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati dai Carabinieri in piazza Umberto, per aver partecipato a una rissa nel giardino nel cuore del quartiere Murattiano. Al confronto avrebbero preso parte altri tre stranieri al momento non ancora identificati.

Nel corso di altri controlli in piazza Moro, i militari hanno denunciato, in due diverse circostanze un cittadino romeno 25enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un punteruolo senza giustificato motivo ed un giovane 21enne del Gambia, per aver opposto resistenza ad un controllo e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.