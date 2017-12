Lunghe code e disagi al Giovanni XXIII, la replica del commissario Ruscitti: "Accessi e attese in linea con il periodo"

Lunghe attese per la guardia medica pediatrica del Giovanni XXIII e Pronto soccorso in tilt? Nella giornata di ieri, le segnalazioni da parte di genitori, diffuse anche via social, non sono mancate, insieme alla denuncia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, che ha effettuato un sopralluogo all'ospedaletto.

Ma dall'ospedale fanno sapere che invece nella giornata non si sarebbero registrati disagi particolari. A dirlo, attraverso una nota, sono il commissario straordinario del Policlinico di Bari Giancarlo Ruscitti e il sub commissario dell’Azienda ospedaliera pediatrica Antonello Del Vecchio.

“In questi ultimi mesi – sottolinea Ruscitti - abbiamo raddoppiato le guardie pediatriche in tutte le Asl pugliesi attraverso l’attivazione del servizio Scap che serve a dare continuità assistenziale nei giorni in cui i pediatri di famiglia non lavorano e a sostenere l’attività dei medici dei principali pronto soccorso della regione. Abbiamo fatto indubbiamente un grande passo in avanti con lo Scap, anche se qualche criticità, più organizzativa che altro, non la neghiamo affatto. Però non dimentichiamo che problemi e criticità ci sono da molti anni al Giovanni XXIII e l’idea di rendere autonoma l’azienda pediatrica va proprio in questo senso. Lo scorporo tenterà di dare risposte alle criticità per poter soddisfare anche le richieste di intervento in ambito specialistico di cui attualmente il Giovanni XXIII è sprovvisto. Certamente il percorso non si improvvisa, si sta lavorando alacremente per ridisegnare l’intero ospedale affinchè si garantisca la massima specificità pediatrica per dare risposte soddisfacenti, adeguate e di qualità all’intera utenza”.

“Rispetto a quanto comparso sui giornali di questa mattina – ha specificato il sub commissario Del Vecchio - e da una verifica effettuata presso il Pronto soccorso del Giovannni XXIII, nella giornata di ieri ci sono stati 138 accessi di cui 63 attraverso Scap. Questi dati sono del tutto fisiologici considerando che si trattava del terzo giorno festivo (dopo la vigilia e il Natale) e del periodo epidemico di influenze ed altre patologie virali. Infatti quasi l’80% degli accessi sono stati codici bianchi. L’unico caso in cui un piccolo paziente è stato trattenuto più a lungo (oltre 4 ore) non è stato per ‘attesa’ bensì per ‘osservazione’, sfociato poi in un ricovero. Sempre nella giornata di ieri, presso l’ospedale Giovanni XXIII, dove l’affluenza dei bambini è maggiore rispetto agli altri pronto soccorso della provincia di Bari, i tempi di attesa complessivi tra l’attività del pronto soccorso e quella dello Scap, sono stati di circa 15/20 minuti. Anche questi – ha concluso Del Vecchio - assolutamente in linea con il periodo dell’anno”.