Nuovo mercato di via Amendola, il sindaco fa mea culpa: "Settimana prossima i collaudi"

Il trasferimento dei mercatali nella struttura di via Amendola sarebbe dovuto avvenire già a Natale dello scorso anno. Ad oggi, invece, il nuovo mercato che sostituirà quello di via Nizza non è stato ancora attivato. A spiegarne i motivi è stato nella serata di ieri il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo sui social per chiedere scusa a residenti e mercatali per non aver soddisfatto una promessa fatta in passato.

Certificato di collaudo la prossima settimana

"Sono successe tante cose - spiega il primo cittadino - ad esempio non siamo riusciti ad avere i certificati antincendio perché c'erano dei problemi, per l'impianto di energia elettrica, per il parcheggio sotterraneo a causa delle difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche". Ora però qualcosa si sta muovendo: la prossima settimana la struttura riceverà il certificato di collaudo, avvicinando l'ufficiale apertura della struttura.

Sulle date, però, il primo cittadino non si sbilancia: "Non fatemi prendere un impegno sulle date, sennò prendo un terzo impegno che rischio di non rispettare". La luce in fondo al tunnel per i mercatali di via Nizza sembra però iniziare a vedersi.