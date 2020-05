Il piccolo Giosué torna a casa con la famiglia: nato da madre positiva al Covid, ma è scampato al virus

Una foto sorridente della famigliola riunita dopo un periodo difficile; il lieto fine perfetto per il piccolo Giosué, nato all'ospedale Miulli di Acquaviva da una donna risultata positiva al Covid-19, così come il resto della famiglia. Virus a cui invece Giosuè è scampato, a differenza dei suoi tre fratelli. A postare l'immagine è stato il governatore Emiliano: "Come una grande famiglia che ne abbraccia una più piccola e fragile, ci siamo stretti intorno a Giosuè e ai suoi cari. La Puglia intera ha accolto questa nuova vita che è stata per tutti noi anche un segno di speranza".

Nella foto del post, la famiglia spiega che madre e piccolo sono tornati a casa dopo 54 giorni in ospedale, che comprendono anche il periodo di controllo per la terapia da Covid. E ora possono lasciarsi tutto alle spalle, perché, come ricordano "l'incubo è ormai finito".