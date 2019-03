Chicco è tornato a casa: ritrovato il cagnolino scomparso dopo il furto dell'auto

Chicco è stato ritrovato ed è tornato a casa. Ha un lieto fine la storia del volpino di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi.

Il cagnolino era stato portato via dai ladri che avevano rubato la Panda del suo padrone, a Bitonto, non accorgendosi della sua presenza nell'abitacolo. Era così partito il tam tam sui social con la richiesta di far ritrovare almeno il cane. Il ladro, pentito e forse mosso a compassione, aveva così restituito auto e cane, ma Chicco, forse spaventato, era scappato prima che i suoi proprietari arrivassero sul posto.

Di lì nuovi appelli e ricerche, anche con l'ausilio delle guardie ecozoofile, fino al ritrovamento avvenuto alla periferia di Ruvo e annunciato su Facebook dalla figlia dell'anziano proprietario: "Chicco è finalmente a casa dal suo papà. Grazie a tutti voi che avete condiviso il mio post e insieme con noi trepidanti avete aspettato il suo rientro a casa".