Chiuso in una scatola con le zampe legate, ritrovato gallo abbandonato: "Forse usato per combattimenti"

Con le zampe legate, chiuso in cartone e abbandonato. Qualcuno ha pensato di disfarsi così di un gallo, probabilmente "servito per combattimenti". A rendere noto il ritrovamento, sulla propria pagina Fb, è l'associazione Ada Onlus. L'esemplare è stato recuperato con l'intervento delle guardie ecozoofile: al momento non si hanno altri dettagli sulle sue condizioni. "Vigileremo sull'accaduto - dicono dall'associazione - nessuna tipologia di animali deve essere trascurata".