L'emergenza Coronavirus non ferma i roghi, sorpreso a bruciare teloni di plastica in campagna

Beccato nelle campagne di Mola mentre dava fuoco ad alcuni teloni in plastica per smaltirli illecitamente. Il proprietario del fondo, in contrada Pozzo Vivo, responsabile dell'incendio, è stato identificato, sanzionato e denunciato dalla polizia locale, mentre il rogo è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

"Quella di incendiare i teloni di plastica, anziché smaltirli in maniera corretta - sottolinea in unan nota il Comune di Mola - è una abitudine criminale che si ripete nelle campagne con gravissimo danno all’ambiente e alla salute pubblica. Un gesto vile, perpetrato anche in piena emergenza per la pandemia da Covid 19, senza alcuna remora, nonostante si vada incontro a pesanti conseguenze di natura amministrativa e penale. Sul posto erano presenti anche i volontari delle guardie ecozoofile e guardie per l'ambiente, associazione con cui il Comune di Mola ha attivato un’apposita convenzione per il controllo del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo alle prese con una emergenza sanitaria, che è anche sociale ed economica, senza precedenti – dichiara il sindaco Giuseppe Colonna – ma non si cullino gli incivili. L’allerta resta alta. Questo comportamento illegale e irresponsabile fa ancora più rabbia per il fatto che questa amministrazione ha attivato da tempo, attraverso una ditta specializzata, un servizio del tutto gratuito di ritiro dei teloni in plastica dalle aziende agricole. Non bisogna fare altro – conclude il sindaco - che aderire all’iniziativa, telefonare al numero 3393746708 e fissare un appuntamento. La ditta va direttamente a recuperare i teli agricoli".