Roghi alla periferia di Carbonara: sorpreso dai carabinieri mentre incendia rifiuti, denunciato

Sorpreso a incendiare rifiuti nelle campagne alla periferie di Carbonara, nella zona di contrada Santa Candida. Sorpreso dai carabinieri, è stato denunciato per abbandono ed incendio di rifiuti pericolosi un 27enne rumeno.

Il giovane è stato beccato dai carabinieri della stazione di Bari Carbonara impegnati in una serie di controlli specifici volti proprio a contrastare il fenomeno dei roghi in alcune zone specifiche. I rifiuti incendiati - prevalentemente oggetti in plastica e legname - erano stati precedentemente raccolti dall'auomo in una campagna della zona, per poi essere dati alle fiamme.