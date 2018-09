Roghi illegali nelle campagne di Santa Rita: sorpresi a scaricare rifiuti, tre denunce

La zona, già in passato segnalata per l'abbandono illecito di rifiuti, da qualche giorno era monitorata dalla polizia locale con le fototrappole, e dalle guardie ambientali dei Rangers. Così questa mattina, nelle campagne di Santa Rita, è scattato l'intervento: agenti e operatori dei Rangers, appostati in zona, hanno sorpreso tre soggetti, giunti sul posto con un mezzo agricolo carico di scarti di potature da dare alle fiamme. Già da alcuni giorni, infatti, in quello specifico punto erano stati segnalati continui incendi.

Denuncia e sequestro: le indagini vanno avanti

I tre sono stati denunciati in concorso all'Autorità Giudiziaria per i reati ambientali di discarica abusiva e combustione illecita di rifiuti non pericolosi, costituiti in gran parte da scarti di vegetazione e residui di potature, probabilmente anche provenienti da attività vivaistiche abusive. La polizia locale ha posto sotto sequestro un'area di circa 350 mq ed un trattore agricolo con relativo rimorchio, che saranno oggetto di successiva confisca da parte dell' A.G.. Le indagini procedono per individuare ulteriori soggetti coinvolti nella filiera di gestione illecita dei rifiuti.

Decaro: "Questo è solo l'inizio"

“Quello dei roghi di Santa Rita - spiega il sindaco Antonio Decaro - è un problema che stiamo seguendo da diversi mesi. Abbiamo chiesto anche un coordinamento del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per avviare una sinergia con le altre Forze dell’ordine in modo da intensificare i controlli e individuare gli autori dei reati. Il blitz di oggi è solo l’inizio, perché grazie all’utilizzo delle fototrappole le indagini della Polizia Locale stanno procedendo e nelle prossime settimane contiamo di bloccare altre attività illecite così da disincentivare tutti quelli che hanno scambiato il nostro territorio per una discarica a cielo aperto”.

Acquaviva: "I cittadini continuino a segnalare"

“La scelta del Municipio di coinvolgere le associazioni è risultata vincente e, attraverso il monitoraggio costante che si sta portando avanti, i primi risultati stanno arrivando - dichiara il presidente del Municipio IV Nicola Acquaviva, che qualche mese fa aveva scelto di bandire una selezione pubblica rivolta alle associazioni di volontariato che volessero vigilare sul territorio per individuare illeciti legati alla combustione dei rifiuti -. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini affinché continuino a inviarci segnalazioni il più precise possibili, in modo tale da permettere alle Forze dell’ordine, alla Polizia locale e alle associazioni di eseguire i controlli e di applicare le giuste sanzioni”.

Scardia: "Risultato frutto di collaborazione"

"Questo risultato è frutto di una intensa attività di salvaguardia del territorio, che quotidianamente il personale di vigilanza dei Rangers d'Italia porta avanti, oltre ad un eccellente esempio di collaborazione con le Forze dell'ordine", commenta Cristiano Scardia, direttore regionale dei Rangers.

