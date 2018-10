Ancora roghi a Santa Rita, due incendi a poca distanza: a fuoco scarti di potatura e rifiuti

Non si fermano i roghi nelle campagne tra Santa Rita e lo stadio San Nicola. Questa mattina, due incendi a non molta distanza l'uno dall'altro, sono stati nuovamente segnalati dai residenti del quartiere.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e una pattuglia dei Rangers, in quel momento impegnati in servizio in altre zone. Nel primo rogo, è stata data alle fiamme una grande quantità di scarti di potatura, mentre nel secondo incendio a bruciare sono stati rifiuti di vario genere.

"Nostro malgrado - commentano dalla Sezione Puglia dei Rangers, impegnati in un progetto che vede il pattugliamento del territorio del IV Municipio - nell'ultima settimana sembra che il fenomeno si stia ripetendo con frequenza".

Il tema dei roghi nelle campagne del IV Municipio, ma più in generale nelle periferie della città, sarà oggi al centro di un dibattito organizzato dall'associazione 'Cittadini Primi' presso l'auditorium dell'istituto superiore 'Calamandrei' di Carbonara.