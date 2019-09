Roghi notturni a Japigia, residenti esasperati: "Episodi quotidiani, storia che si ripete da anni"

L'ultimo grido di allarme, dopo l'ennesimo episodio, arriva da Japigia: "Una ennesima notte di miasmi. Hanno bruciato per tutta la notte. Stamattina le lenzuola erano impegnate di quell'odore". Il fenomeno dei roghi tossici - notturni, ma non solo - continua ad allarmare i cittadini. Da Japigia ai territori del IV Municipio, da San Paolo a Mungivacca, le segnalazioni sono ormai quotidiane.

La denuncia lanciata questa mattina attraverso Fb dal 'Comitato cittadini di Japigia' è solo l'ultima in ordine di tempo. Da tempo il comitato si batte per cercare una soluzione al fenomeno, chiedendo più controlli ed insistendo sulla necessità di mettere in atto iniziative di prevenzione: "Aspettare di beccare sul colpo questi criminali non risolve il problema perché intanto ci stiamo respirando tutto questo. Non si vuole capire che l'arma migliore è la prevenzione (solo che la prevenzione non fa scalpore, purtroppo..è invisibile..)", commentano i residenti.

Ma gli allarmi, come detto, si moltiplicano anche da altre zone della città. Come nei quartieri del IV Municipio: nei giorni scorsi, nel rione Santa Rita, si è tenuta un'assemblea sul tema al quale hanno partecipato anche il sindaco Decaro e l'assessore all'Ambiente Petruzzelli. L'obiettivo, come richiesto dai cittadini, è quello di incrementare i controlli sul territorio per combattere un fenomeno che, purtroppo, non accenna a ridimensionarsi.