Colonna di fumo nero dalla tangenziale: rogo nelle campagne tra Japigia e Triggiano

A richiamare l'attenzione delle guardie ambientali dei Rangers Puglia è stata la colonna di fumo nero, visibile dalla tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita per Poggiofranco. Così gli operatori hanno raggiunto il luogo da cui si levava il fumo, in strada Tre Pile, tra Triggiano e Japigia, scoprendo un rogo di materiali di diverso tipo.

L'intervento è scattato intorno alle 16.40 di giovedì pomeriggio. Sul posto non sono trovate persone, e il rogo si era in parte consumato, mentre gli agenti hanno provveduto con un estintore al soffocamento dello stesso. "Resta sempre alta l'attenzione sui roghi - sottolineano dai Rangers Puglia - che purtroppo restano una piaga del territorio, utilizzato da individui senza scrupoli come discarica".