Rompono la saracinesca di un negozio di telefonia, la Polizia li sorprende: tre malviventi in fuga

Tre persone hanno tentato, la scorsa notte, di svaligiare un negozio di telefonia in viale Orazio Flacco, nel quartiere Picone di Bari. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, giunti sul posto a bordo di un'auto nera (probabilmente una Golf) hanno utilizzato le tronchesi per forzare la saracinesca dell'attività commerciale. Il gruppo però, è stato costretto alla fuga per l'arrivo della Polizia. Avviate le indagini per risalire ai responsabili del tentato colpo.