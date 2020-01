Rubato più volte, ancora ripiantato: Carbonara non si arrende, un nuovo alberello per la rotatoria di Vaccarella

Carbonara non si arrende e prova a vincere contro ladri e vandali. Così, questa mattina, un nuovo alberello è stato piantato all'interno della rotatoria di via Vaccarella, nei pressi della scuola 'Calamandrei'. Non la prima piantumazione per quello spazio: nelle scorse settimane, infatti, gli altri arbusti già piantati nell'ambito dell'iniziativa promossa da Municipio 4 e Pro Loco (alle cui cure è affidata la rotatoria) sono stati già rubati per due volte (tre, se si considera anche l'alberello piantato autonomamente dall'associazione Progetto Carbonara). All'evento di questa mattina ha preso parte anche il sindaco, Antonio Decaro.

“Dopo i primi due alberi, che puntualmente sono stati rubati, il Comune ha deciso di donare al Municipio e al territorio un altro albero, da piantare qui, nella stessa aiuola dove continueremo a piantare giovani alberi tutte le volte che dovessero nuovamente essere rubati - ha commentato Antonio Decaro -. Piantare nuovamente un albero significa per noi difendere il diritto dei cittadini a veder rispettato un luogo, seppur piccolo, del loro quartiere. Oggi abbiamo voluto essere qui, insieme ai ragazzi della scuola Calamandrei, perché siano loro, che qui vivono ogni giorno, a difendere quest’albero e l’idea che in questa città a vincere devono essere i cittadini per bene, non chi ruba”.

“Abbiamo voluto mettere a dimora un altro giovane albero - ha dichiarato Grazia Albergo - con l’augurio che d’ora in avanti si possa dare un esempio migliore e non si perda mai di vista che i beni pubblici appartengono a tutti”.