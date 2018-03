A Poggiofranco spuntano new jersey bianco rossi: rotatoria sperimentale "per limitare gli incidenti"

Una rotatoria 'sperimentale' con new jersey in plastica per verificarne l'efficacia: l'installazione è stata montata a Poggiofranco, all'incrocio tra via Martin Luther King e via Che Guevara. L'intervento temporaneo riguarda un incrocio spesso interessato da incidenti e attraversato ad alta velocità. Un problema, come spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, " segnalatoci dalla PM , ripetutamente sollecitato dal Consigliere Marco Bronzini ed altri Consiglieri Comunali, nonché diffusamente attenzionato dal Municipio 2 sia dai Consiglieri che dal Presidente Andrea Dammacco". L'intervento temporaneo sarà seguito da una sistemazione definitiva e permanente, attualmente in corso di progettazione.

