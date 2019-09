Si rompe una conduttura idrica dell'Aqp, rubinetti a secco a Ruvo di Puglia

Rubinetti a secco a Ruvo di Puglia, in particolare nella zona alta e nel centro storico. Come comunicato da Acquedotti di Puglia in una nota, in giornata è stata riscontrata un'ingente perdita di acqua sulla condotta che alimenta il comune barese. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici dell'azienda, che stanno lavorando per riportare l'erogazione ai livelli di pressione garantiti.

"I lavori procederanno ininterrottamente fino al regolare ripristino della erogazione del servizio" spiegano da Aqp, confermando che i disagi saranno avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda inoltre ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.