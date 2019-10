Si rompe condotta idrica in via Cifarelli: disagi in quattro quartieri

Possibili disagi in quattro quartieri cittadini a causa della rottura di una condotta idrica in via Cifarelli. Per consentire l’intervento da parte dei tecnici di Acquedotto pugliese, la pressione dell’erogazione idrica è ridotta in alcune zone dei quartieri Libertà, Murat, San Cataldo e alcune vie del quartiere Picone.

I quartieri interessati dal guasto

I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al ripristino della regolare funzionalità della condotta. Disagi potrebbero essere avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.