SI rompe condotta idrica vicino al sottopasso di Sant'Antonio: traffico in tilt, in azione tecnici AqP

Traffico in tilt, questa mattina, nel centro cittadino, a causa della rottura di una condotta idrica AqP in piazza Luigi di Savoia, a pochi passi dal sottovia di Sant'Antonio, snodo nevralgico per raggiungere il murattiano. Il guasto si è verificato attorno alle 10: sul posto sono giunti immediatamente i tecnici di Acquedotto Pugliese che stanno provvedendo a riparare la perdita che ha invaso tutta la carreggiata. In piazza Luigi di Savoia anche diverse pattuglie della Polizia Locale: il traffico ha subito rallentamenti importanti in orario decisamente di punta.