Ruba bancomat a un'anziana e preleva oltre mille euro dallo sportello: donna in manette a Cassano

Avrebbe rubato carte di credito ad una signora di Cassano Murge sfilandole il portafoglio dalla borsa mentre era al mercato e, con i bancomat, ha effettuato due consistenti prelievi di danaro: i Carabinieri hanno bloccato una donna residente nella provincia di Salerno, con precedenti specifici, accusata di furto e indebito utilizzo di carte di credito.

Nella circostanza, la donna era riuscita a prelevare dopo aver trovato i codici pin della carta custoditi incautamente nel portafoglio. La denuncia della vittima ha fatto scattare i controlli dei carabinieri che hanno notato in via Pepe una donna 'sospetta' che indossava occhiali da sole ed un cappello con la visiera, intenta a terminare un prelievo da uno sportello automatico. Fermata per una perquisizione, è stata trovata in possesso di 1100 euro in contanti e delle tessere bancomat sottratte in precedenza alla vittima. La donna è stata quindi arrestata e condotta nel carcere di Trani.