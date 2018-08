Anziano scippato del portafoglio in pieno centro: Carabinieri bloccano 37enne

Un 37enne originario di Carbonara è stato arrestato dai Carabinieri in via Crisanzio, nel Murattiano, accusato di furto con destrezza aggravato: l'uomo avrebbe rubato un portafoglio ad un anziano 85enne mentre si trovava in centro, fuggendo rapidamente. L'immediato intervento dei militari, già in zona, ha consentito di bloccare il 37enne nelle vicinanze di un supermercato. La refurtiva è stata restituita al pensionato.