Ruba registratore di cassa in un'area di servizio e minaccia dipendente con un coltello: preso 32enne

Si introduce nel bar-pizzeria di una stazione di servizio per rubare generi alimentari e il registratore di cassa, e quando viene sorpreso da un dipendente lo minaccia afferrando un grosso coltello da cucina, per poi darsi alla fuga. E' accaduto questa mattina, intorno alle 6, in viale Europa.

L’immediato intervento di una gazzella dai carabinieri, che già si trovava in zona, ha consentito di identificare il responsabile - un cittadino 32enne del Kurdistan - sorpreso con l’intera refurtiva consistente in generi alimentari, un registratore di cassa ed un grosso coltello tipo “machete”, occultata in una tovaglia adibita a sacco.

L’intera refurtiva rinvenuta è stata restituita al proprietario, mentre il grosso coltello è stato posto sotto sequestro. Per il 32enne si sono aperte le porte del carcere di Bari, con l'accusa di rapina impropria.