Ruba superalcolici dal carico destinato al supermercato: 55enne in manette

Sorpreso mentre asportava due confezioni di superalcolici da un autocarro adibito a scarico merci, parcheggiato nei pressi del supermercato “Alter Discount”. In manette, in via Buccari, è finito un 55enne sorvegliato speciale. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita avente diritto. L'uomo è così finito, su ordine della competente Autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.