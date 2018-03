Da Altamura alla provincia di Lecce per rubare in chiesa: ladri di offerte incastrati dalle telecamere

Da Altamura a Santa Maria di Leuca, per rubare le offerte nella Basilica. Per il furto, consumato lo scorso 4 gennaio i carabinieri di Castrignano del Capo (Lecce) hanno denunciato due giovani di 20 e 19 anni.

I due sono stati individuati anche grazie alle telecamere interne ed esterne della chiesa, che hanno consentito ai militari di individuare l'auto usata per la fuga, una Polo, e parte della targa. La vettura è poi risultata intestata alla madre di uno dei due ragazzi, già più volte controllati a bordo di quell'auto.

Convocati in caserma ad Altamura dai carabinieri, i due hanno ammesso il furto. Per loro è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.