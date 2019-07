Aprono zaini e rubano portafogli a turisti e pendolari sui bus Amtab: arrestati tre pregiudicati

Turisti e pendolari presi di mira negli autobus cittadini, derubati dei portafogli contenuti negli zaini, il tutto immortalato dalle telecamere di sicurezza: i Carabinieri hanno arrestato tre pregiudicati per un furto e un tentato colpo in due mezzi dell'Amtab. In manette sono finiti un 59enne del quartiere Madonnella, già in carcere per analoghi reati e due cittadini del San Paolo di 50 e 57 anni, ritenuti dagli investigatori "borseggiatori seriali" attivi nel centro città.

Azione fulminea e discreta

Gli episodi contestati sono due, entrambi avvenuti a marzo scorso: nel primo caso, due dei tre arrestati, con la complicità di un ulteriore individuo non ancora identificato, avevano 'messo gli occhi' sullo zaino portato a spalla da un'ignara turista 37enne greca. La donna era salita in piazza Moro, seguita dai tre che nei minuti precedenti avrebbero 'presidiato' la zona scambiandosi cenni d'intesa quando notavano potenziali bersagli e allontanandosi verso via Sparano non appena notavano una pattuglia delle Forze dell'Ordine.

Saliti sul bus, hanno circondato con discrezione la vittima, aprendole lo zaino e portandole via il portafoglio per poi richiudere la cerniera, senza che neppure i passeggeri del mezzo notassero qualcosa. La scena è stata ripresa dalle telecamere all'interno del bus. Un altro episodio, invece, avvenne a poche ore dal primo: in 4, tra cui i 3 arrestati e un complice al momento ignoto, accerchiarono un'altra ignara ragazza con uno zainetto, coprendolo con una busta nera arrotolata. L'azione fulminea di apertura e chiusura della zip, però, venne notata da un passeggero che allertò la vittima, facendo sfumare il colpo. A distanza di qualche mese, dopo l'avvio delle indagini, tre dei quattro malviventi sono stati bloccati. In corso ulteriori approfondimenti per risalire all'indentità dei due complici non ancora arrestati.