Rundays Decathlon 2018: le variazioni dei percorsi bus Amtab

Amtab informa che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione podistica “Rundays Decathlon 2018”, domenica 18 marzo 2018 alle ore 09:15 alle ore 10:30 e comunque sino al termine delle esigenze i bus delle linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42 e 53 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 2

in entrambi i sensi di marcia: i bus, giunti in via di Maratona, in caso di incrocio con i partecipanti alla manifestazione ne attenderanno il passaggio;

Linea 2/

in direzione via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per via Caracciolo, a destra per via Napoli, a destra per via di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), Piscine Comunali. in direzione via Conenna-q.re Japigia: i bus percorreranno via di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), svolteranno a sinistra per via Napoli, a sinistra per via Caracciolo, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 6

In entrambi i sensi di marcia: i bus, giunti in via di Maratona, in caso di incrocio con i partecipanti alla manifestazione ne attenderanno il passaggio;

Linea 22

In direzione via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per via Caracciolo, via Napoli, via Costa, a destra per strada San Girolamo, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria e ritorneranno su strada San Girolamo, complanare di via Napoli, via Romito, strada San Girolamo, via Costa, via Napoli, via Di Maratona, (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), Piscine Comunali; in direzione via Torre di Mizzo-Mungivacca: i bus percorreranno via Di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), svolteranno a sinistra per via Napoli, a sinistra per via Caracciolo, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 27

in direzione via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per via Caracciolo, a destra per via Napoli, a destra per via di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), Piscine Comunali. in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus percorreranno via di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), svolteranno a sinistra per via Napoli, a sinistra per via Caracciolo, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 42

in direzione via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per via Caracciolo, a destra per via Napoli, a destra per via di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), Piscine Comunali. in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: : i bus percorreranno via di Maratona (in caso di incrocio con i podisti ne attenderanno il passaggio), svolteranno a sinistra per via Napoli, a sinistra per via Caracciolo, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 53

in direzione piazza Moro:i bus giunti Via Napoli proseguiranno sulla stessa, svolteranno a destra per via Costa, a destra per strada San Girolamo, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria e ritorneranno su strada San Girolamo, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Via De Blasi-q.re S. Paolo: i bus giunti in strada San Girolamo, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria e ritorneranno su strada San Girolamo, svolteranno a sinistra per via Costa, via Napoli, con la ripresa del percorso ordinario.